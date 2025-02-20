На Кубани для детей с эпидермолизом закупили препарат за 233 млн рублей

Фонд «Круг добра» закупил препарат для пяти детей из Краснодарского края, страдающих редким заболеванием — буллезным эпидермолизом. Стоимость лекарства составила 233 млн руб., сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Госпожа Минькова подчеркнула, что заболевание вызывает образование болезненных пузырей и язв даже при малейшем прикосновении.

Одной из пациенток, получивших лечение, стала десятилетняя девочка Кира из станицы Староминской. Ребенку был поставлен диагноз в раннем возрасте. Медики местной ЦРБ прошли специальное обучение для ухода за пациенткой. После второй перевязки врачи отметили ускорение заживления кожных повреждений на теле заболевшей.

Благотворительный фонд «Круг добра», созданный в 2021 году по указу президента РФ Владимира Путина, помогает детям с редкими и тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями. За 2024 год поддержку фонда получили 400 детей из Краснодарского края.

Нурий Бзасежев