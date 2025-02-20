Опрос: часть своих доходов на сбережения направляют 84% петербуржцев

В Петербурге подавляющее большинство жителей (84%) направляют часть своих доходов на сбережения, при этом еще пять лет назад эта цифра составляла 41%. Такие данные по итогам собственного исследования предоставили «Ъ-СПб» аналитики СК «Росгосстрах Жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как выяснилось в ходе проведенного опроса, конкретные финансовые цели ставят перед собой 64% петербуржцев, а 32% респондентов продумывают операции со своими активами и пассивами более чем на год вперед. Для создания капитала 73% опрошенных ежемесячно откладывают до 10% от заработанного, 7% — 11-20% и более. В то же время вовсе не задумываются о завтрашнем дне 20% участников исследования.

При этом большинство (64%) не просто откладывают средства потому, что у них есть такая возможность, а делают это с конкретной целью и планами по ее достижению. Доля краткосрочного планирования (менее года) составляет 32%. Еще 32% петербуржцев ставят перед собой долгосрочные ориентиры, в том числе и со сроком реализации более 10 лет (16%).

Андрей Цедрик