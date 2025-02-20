Гладков: «Русагро» вложит 150 млн в образование и спорт Белгородской области

Власти Белгородской области и агрохолдинг «Русагро» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, стороны будут взаимодействовать сразу по нескольким направлениям, в том числе в сфере образования и спорта.

По словам главы региона, «Русагро» планирует вложить до 100 млн руб. в проект агротехнических классов в школах. А также — пригласит своих специалистов для обучения студентов Бирючанского, Чернянского и Ютановского техникумов, Дмитриевского агроколледжа. «Конечная цель — привлечь будущих выпускников на предприятия, обеспечить их высокой зарплатой»,— пояснил Вячеслав Гладков.

Еще порядка 50 млн руб. «Русагро» направит на развитие спортивных федераций Белгородской области. Кроме того, агрохолдинг планирует приобрести дополнительные комплексы для регионального проекта «Поезд здоровья».

Алина Морозова