«Агросектор демонстрирует высокий прирост по зарплатам»

В Ставропольском крае на подготовку кадров для АПК власти выделят 435 млн руб. По официальным данным, доля молодых специалистов в агропроме региона составляет 12%, остальные работники — люди в возрасте от 45 до 60 лет. Власти рассчитывают, что целевое финансирование позволит к 2030 году на 95% обеспечить кадрами сельхозпредприятия Ставрополья. Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова пояснила «Ъ-Кавказ», чем в крае вызван дефицит кадров для АПК, и рассказала о ситуации в отрасли в целом.



Олеся Лавренова

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«На Ставрополье в профсфере «Сельское хозяйство» вне сезона индекс конкуренции (количество резюме на вакансию — «Ъ-Кавказ») обычно находится на нижней границе нормы или даже в нормальном диапазоне. Так в конце 2024 года он был 4,4-4,5, в начале 2025-го — пять резюме на вакансию. Но летом, в пик сезона, индекс конкуренции опускался до 3,3 резюме на вакансию. И это в целом по профобласти, так как отдельные профессии круглогодично попадают в рейтинги самых дефицитных и на Ставрополье, и в стране. Речь, например, про агрономов, ветврачей, зоотехников, водителей спецтехники, разнорабочих.

Дефицит кадров в АПК обусловлен как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одна из причин которого — сезонность найма, характерная для весомой части вакансий в сельском хозяйстве. Среди других причин можно назвать нехватку квалифицированных кадров и невысокую популяризацию АПК в целом по сравнению со многими другими отраслям, в том числе среди молодежи.

Ставропольский край традиционно входит в топ-10 регионов РФ по числу открытых вакансий в сельском хозяйстве. Так за прошедшие лето-осень 2024 года помимо Ставрополья туда вошли Москва, Краснодарский край, Воронежская, Московская, Белгородская, Курская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области.

Спрос на специалистов, готовых работать в агропромышленном комплексе, растет из года в год. Например, за 2024 -й компании из профобласти «Сельское хозяйство» в России опубликовали на hh.ru не менее 300 тыс. вакансий. За предыдущий год вакансий в этой профобласти было на 7% меньше. В 2024 году компании СКФО разместили более 4 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства.

Уровень медианной предлагаемой зарплаты для соискателей-аграриев в этом январе составил 109 тыс. руб. в целом по стране, годом ранее — свыше 95,1 руб. Для сравнения, в Ставропольском крае — 70 616 руб., годом ранее — 67 302 руб. При этом в начале 2025 года ставропольские аграрии в среднем указывают в резюме ожидаемую зарплату в размере 100 тыс. руб., годом ранее — 80 тыс. руб.

Рост зарплат для работников сельского хозяйства объясняется как нехваткой специалистов и стремлением их привлечь конкурентными предложениями, так и характерной для АПК высокой долей сезонной работы и, соответственно, высокими доходами в период выращивания и сборки урожая.

Агросектор демонстрирует достаточно высокий прирост по предлагаемым зарплатам — медиана по отрасли превысила в 2024 году по РФ 100 тыс. в среднем по стране, это на 20% выше, чем предлагали в 2023-м. При этом самые высокие зарплаты предлагали трактористам, комбайнерам —140 800 руб. (+19%). У всех остальных профессий зарплаты были ниже — от 64 тыс. до 82 тыс. руб., но динамика также положительная, в среднем рост на 17%. На Ставрополье в последние полгода агрономам предлагают 65 тыс. руб., ветврачам — 60 тыс. руб., зоотехникам — 75 тыс. руб.

В список самых востребованных специальностей в АПК на Ставрополье (в частности) и в СКФО (в целом) в прошедшем агросезоне вошли менеджер по продажам/по работе с клиентами, продавец, водитель, разнорабочий, агроном, сервисный инженер/инженер-механик, оператор производственной линии, бухгалтер, ветврач, слесарь/сантехник, машинист, технолог. Почти все специалисты дефицитны, или же уровень конкуренции по ним близок к нижней границе нормы».