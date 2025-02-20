Более 250 млн рублей направят на спортивные проекты Кубани в 2025 году

Более 250 млн руб. направят на реализацию федеральных спортивных проектов в Краснодарском крае в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Решение было озвучено на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В обсуждении участвовали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, вице-губернатор Кубани Александр Власов, а также представители федеральных ведомств и специалисты отрасли.

«В регионе развивается спортивная инфраструктура, закупается необходимое для тренировок оборудование. Кубань традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов России по многим показателям спортивной отрасли»,— подчеркнул господин Власов.

Минспорта Кубани реализует три федеральных проекта. До 2027 года край получит 527,4 млн руб., включая 131,8 млн руб. из регионального и местного бюджетов.

По проекту «Развитие физической культуры и массового спорта» будут приобретены 25 комплектов оборудования для малых спортплощадок и комплект для модульного спортзала.

Проект «Развитие спорта высших достижений» предусматривает субсидии спортшколам олимпийского резерва, закупку инвентаря и обучение специалистов. На поддержку одаренных спортсменов в 2025 году выделят более 6 млн руб.

В рамках проекта «Бизнес спринт» в 2025 году умные спортплощадки появятся в поселке Цибанобалка и Краснодаре. До 2027 года такие объекты построят в Анапе, Армавире, станице Воронежской, Славянске-на-Кубани и Тихорецке.

Нурий Бзасежев