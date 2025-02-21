Пятая симфония Шостаковича, выставка Шагала в «Брусницыне» и юбилейный концерт Игоря Николаева

Наступающая весна не может не радовать сердца простых петербуржцев, которые уже устали от трех месяцев зимы, которая, впрочем, была очень теплой и малоснежной. Однако здесь мы следим не за прогнозами синоптиков, а за культурной афишей от «Ъ-СПб», которая, словно мартовский рыжий кот с хитрым прищуром, должна намурчать нам игривое и жизнерадостное настроение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Феликс Коробов

Фото: Стас Левшин Дирижер Феликс Коробов

Фото: Стас Левшин

Пожалуй, начнем с классики. Так, 21 февраля в Большом зале Петербургской филармонии можно будет послушать легендарную Пятую симфонию Дмитрия Шостаковича в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Феликса Коробова.

Символично, что премьера Пятой симфонии состоялась в Большом зале Ленинградской филармонии. Пятая симфония — своего рода воплощение эстетики «новой простоты», к которой автор обратился под давлением обстоятельств. Успех на премьере был ошеломляющим.

Для тех, кто не любит классическую музыку, у нас есть альтернативное предложение. В этот же день, 21 февраля, на сцене клуба А2 на Петроградской стороне пройдет грандиозное симфоническое Rammstein-шоу. Оркестр, рок-бэнд и оперные певцы исполнят 20 культовых треков культовой немецкой группы. Прозвучат как ранние хиты коллектива, так и новые работы. Яркие костюмы, сценические театрализации и духоподъемные настроения вам гарантированы!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Щелкунчик» «Санкт-Петербургского Балета»

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Сцена из балета «Щелкунчик» «Санкт-Петербургского Балета»

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

В субботу, 22 февраля, на сцене «Колизей Арены» покажут знаменитого «Щелкунчика». Пусть зима и заканчивается, однако рождественское настроение всегда можно вернуть с помощью фантастической музыки Петра Чайковского и мастерства артистов «Санкт-Петербургского балета» под руководством Дмитрия Рудаченко. Коллектив постоянно выступает на ведущих площадках Петербурга, ведет активную гастрольную деятельность в России, Европе и Китае.

В этот же вечер 22 февраля в клубе «Космонавт» состоится праздничный концерт группы «Чиж & Cо». Публику ждет программа, наполненная самыми любимыми песнями и главными хитами за всю историю коллектива. Лидер команды Сергей Чиграков как никто другой умеет создать на многотысячной площадке атмосферу теплого душевного квартирника. Однако не без рок-н-рольного драйва. Поклонников ждет «все тот же матерый русский блюз», немного юмора, немного грусти и море радости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу «Бурлеск»

Фото: Фотоархив шоу «Бурлеск» Шоу «Бурлеск»

Фото: Фотоархив шоу «Бурлеск»

Не менее интересно посмотреть на шоу «Бурлеск» от заслуженного артиста России Гии Эрадзе и Росгосцирка на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке. Он будет продолжаться с 21 февраля до 31 августа, поэтому точно не упустите. «Бурлеск» был создан на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. По словам организаторов, шоу отличает особый стиль и фирменный почерк господина Эрадзе: синтез жанров и феерия фэшн-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, а также авторская музыка.

В воскресенье, 23 февраля, для петербуржцев на сцене клуба «Космонавт» с большим сольным концертом выступит группа «Моральный кодекс». Уже 35 лет коллектив возглавляет список наиболее популярных отечественных рок-групп. Зрителей привлекают неординарный стиль и высокое качество исполнения. Приходите отметить с музыкантами День защитника Отечества!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля Юрия Бутусова по пьесе Антона Чехова «Три сестры»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля Юрия Бутусова по пьесе Антона Чехова «Три сестры»

Фото: Театр имени Ленсовета

Разбавит наш зимне-весенний коктейль постановка Юрия Бутусова по пьесе Антона Чехова «Три сестры», которая пройдет 24 февраля в Театре имени Ленсовета. Режиссер уже дважды обращался к творчеству великого русского писателя, и небезуспешно: он был награжден национальной театральной премией «Золотая маска». Поэзия и драма ежедневного течения жизни в семье Прозоровых неизменно притягивают зрителей, ведь они обязательно услышат на этом спектакле что-то важное о себе и о своих близких.

Порадует и иммерсивный театр «Морфеус», который с 21 февраля по 2 марта покажет сразу несколько спектаклей в доме 28 по набережной реки Мойки. Концепция заключается в том, что зрители взаимодействуют с актерами и другими гостями представления. От принятых ими решений зависит дальнейшее развитие сюжета. На выбор предлагаются захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическая комедия «До свадьбы доживет», спектакль-импровизация, где можно творить и создавать свои миры «Вдох», семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и недавняя премьера в новом для театра формате трукрайм-детектива — «Судный день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Владимир Альтшулер

Фото: Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера Дирижер Владимир Альтшулер

Фото: Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера

Новый день — новая культурная программа. Во вторник, 25 февраля, в Большом зале Филармонии в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением дирижера коллектива Владимира Альтшулера прозвучат сочинения Вениамина Баснера — выдающего композитора, много работавшего в академическом жанре, чья широкая популярность при этом оказалась связана с киномузыкой. В программе концерта — сюита из музыки к кинофильму «Судьба человека», сюита из балета «Три мушкетера» и концерт для скрипки с оркестром, солист.

В среду, 26 февраля, нас ждет сразу два интересных события. В театре «Балтийский дом» вновь покажут спектакль по киноповести Василия Шукшина «Калина красная». Режиссер Сергей Потапов — ученик Марка Захарова, известный в России и за рубежом. Постановка расскажет зрителям о блудном сыне, вернувшемся в родные края. А вот примут ли эти края его возвращение и чем закончится новый виток судьбы? После спектакля у вас будет возможность пообщаться с артистами и задать им интересующие вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ёлка

Фото: клуб «Космонавт» Певица Ёлка

Фото: клуб «Космонавт»

Если не хочется в театр, то 26 февраля можно сходить в клуб «Космонавт», где выступит Ёлка с большим сольным концертом. По словам организаторов, для восьмикратной обладательницы музыкальной премии «Золотой граммофон» музыка — не просто смысл и дело всей жизни. Это терапия того, что внутри: через мелодии у нее получается глубоко заглянуть в себя и настроить чуткий и нежный контакт со слушателем. Так это или нет, вы поймете, сходив на шоу.

На следующий день, 27 февраля, «Ассамблея джаза России» представит в театре-ресторане «Чаплин» концертно-игровое шоу «Звездная гостиная». Его распорядителем и конферансье станет ведущий «Блеф-клуба» Сергей Прохоров. В программе — звезды российского джаза, академического вокала и эстрады: Рэнди Хунко, Иван Беседин, Александр Якушев, Валентина Феденева, Нина Качанова, Макс Клоц и Роман Киселев. Обещают уникальную танцевальную программу и прекрасную возможность найти новых друзей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Времена года» Антонио Вивальди

Концерт «Времена года» Антонио Вивальди



Как альтернативу, 27 февраля можем предложить «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении ансамбля старинной музыки. Он пройдет в Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа. В этот вечер петербуржцы и гости города смогут услышать не только знаменитый цикл, но и арии из опер великого композитора, которые составляют «золотой фонд» мировой вокальной музыки. Если вы желаете тонко прочувствовать каждый инструмент и насладиться его душой, то прислушайтесь к этой рекомендации.

Как думаете, чего нам не хватало? Ведь и концерты, и театральные представления у нас уже в избытке… Правильно, выставок! Так, 28 февраля и по 27 июля можно сходить в арт-центр в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, где представят работы великого мастера XX века Марка Шагала с названием «La Bible». В составе экспозиции — 84 произведения, иллюстрирующих события Ветхого Завета. Посетители смогут погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими многоцветными литографиями и тонко подобранной музыкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «АукцЫон». Олег Гаркуша

Фото: Группа «АукцЫон» Группа «АукцЫон». Олег Гаркуша

Фото: Группа «АукцЫон»

Чуть отвлечемся от религиозной темы и перенесемся в библию музыкальную. Если душа требует русского рока, то 28 февраля следует отправиться в клуб «Космонавт» и отпраздновать день рождения одного из самых ярких участников коллектива «АукцЫон» Олега Гаркуши. Легендарный коллектив порадует публику музыкальным драйвом, традиционными живыми экспериментами со звуком, любимыми песнями и, конечно, сюрпризами. Ведь, как известно, день рождения бывает только раз в году.

Для любителей классики рок и поп-музыки 28 февраля в концертном зале «Колизей Арена» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Что и говорить, а такие песни, как Yellow Submarine или Money, Money, Money навсегда оставили след в наших сердцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из оперы «Алеко» Сергея Рахманинова и «Иоланты» Петра Чайковского

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина Сцена из оперы «Алеко» Сергея Рахманинова и «Иоланты» Петра Чайковского

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина

Завершим последний день зимы показом двух шедевров музыкальной культуры: «Алеко» Сергея Рахманинова и «Иоланты» Петра Чайковского. Увидеть их можно 28 февраля на сцене музыкального Театра имени Шаляпина. Обе оперы объединены занимательной историей: Чайковский, впечатленный оперой юного Рахманинова, предложил исполнить его произведение вместе с «Иолантой», которая, по мнению автора, была недостаточно длинной для целого вечера. Рахманинов, потрясенный предложением, смог лишь подмигнуть мэтру в знак согласия. Так родился легендарный оперный дуэт, который возвращается на сцену в спектакле режиссера Станислава Парфенова.

В первый день весны, 1 марта, можно посетить Эрмитажный театр, чтобы насладиться великим «Лебединым озером» в исполнении «Санкт-Петербургского балета» под руководством все того же Дмитрия Рудаченко. Сопровождать представление, выделяющееся красочностью сценографии и синхронностью кордебалета, будет Балтийский малый симфонический оркестр. Мы в редакции считаем, что это беспроигрышный вариант провести свой досуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность»

Фото: Александринский театр Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность»

Фото: Александринский театр

В Александринском театре 1 марта состоится Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность». В праздничной программе «Все о любви…» вы увидите неожиданные дуэты и лучшие фрагменты легендарных артистов. В программе участвуют народный артист России Фарух Рузиматов, народная артистка РФ, прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина, ее коллеги Роман Беляков и Андрей Ермаков, а также первый солист Михайловского театра Марат Шемиунов.

На сладкое, 2 марта, мы припасли юбилейный концерт народного артиста России Игоря Николаева. В этом году знаменитый романтик 1990-х отмечает свой 65-летний юбилей. На сцене БКЗ «Октябрьский» музыкант исполнит свои знаменитые композиции. А «Выпить за любовь!» нам все же придется, но только после концерта. Мартовские коты, безусловно, будут очень довольны. И, может быть, подпоют нам нестройным хором, но это не точно…

Андрей Маркелов