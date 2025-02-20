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В Белгородской области 13 районов станут округами

Депутаты Белгородской облдумы на 49-м заседании приняли законопроекты, согласно которым 13 районов области станут округами. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изменения коснутся Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского, Красненского, Красногвардейского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Ровеньского и Чернянского районов.

Спикер облдумы Юрий Клепиков считает, что это позволит повысить эффективность работы органов местного самоуправления и «укрепить финансовую основу их деятельности».

Также для недопущения смешения понятий депутаты исключили из регионального законодательства такие виды административно-территориальных единиц, как межмуниципальные и сельские округа.

В июне 2024 года Белгородская облдума утвердила преобразование Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Новооскольского, Шебекинского и Яковлевского городских округов в муниципальные.

Алина Морозова