На Кубани запустят кадровый проект для участников и ветеранов СВО
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о запуске регионального кадрового проекта «Герои Кубани» для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Программу реализуют по поручению президента России, сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
На торжественном собрании в преддверии Дня защитника Отечества глава Кубани заявил, что приоритетом для краевых властей является поддержка ветеранов и участников СВО. Он подчеркнул важность интеграции военных в мирную жизнь, включая работу в органах власти, местного самоуправления и реальном секторе экономики.
Участникам программы предстоит пройти многоступенчатый отбор, включающий регистрацию, тестирование, собеседования и очный этап. Проект предусматривает обучение в Президентской академии, стажировки в государственных органах, муниципалитетах и корпоративном секторе, а также поддержку наставников.
За реализацию проекта отвечает управление кадровой политики администрации Кубани. Регистрация на проект откроется 28 февраля 2025 года.