В пятницу в Черноземье будет облачно, осадки не ожидаются, от -17°C до -6°C

В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 21 февраля, ожидается облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от -17°C до -6°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность с прояснениями при -14°C, днем — облачность и -6°C. Осадков в течение суток не должно быть.

В Воронеже и Курске ночью температура также опустится до -14°C, а днем составит -6°C…-7°C. В течение суток в облцентрах будет облачно, ночью возможен небольшой кратковременный снег, днем — без осадков.

В Липецке и Тамбове температура будет варьироваться от -17°C до -8°C. В течение суток в облцентрах ожидается облачная погода, без осадков.

В Орле ночью похолодает до -16°C, а днем столбик термометра установится на отметке в -6°C. Ночью в облцентре прогнозируется облачность с прояснениями, днем — переменная облачность. Осадки в течение суток не выпадут.

Алина Морозова