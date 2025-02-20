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Умерла глава исполкома движения «Ярославль 2000» Галина Никитина

Ушла из жизни председатель исполкома ярославского городского общественного движения «Ярославль 2000» Галина Никитина. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Глава города назвал госпожу Никитину «бессменной вдохновительницей» движения. «Она на протяжении множества лет занималась озеленением нашего города и мотивировала на это других ярославцев в конкурсе "Ярославль в цвету". Вечная память Галине Трофимовне… Приношу свои соболезнования родным и близким!»,— написал в своем Telegram-канале Артем Молчанов.

Общественное движение «Ярославль 2000» было создано в 1998 году. В 2010 году Галина Никитина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Антон Голицын