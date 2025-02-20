Умерла глава исполкома движения «Ярославль 2000» Галина Никитина

Ушла из жизни председатель исполкома ярославского городского общественного движения «Ярославль 2000» Галина Никитина. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Глава города назвал госпожу Никитину «бессменной вдохновительницей» движения. «Она на протяжении множества лет занималась озеленением нашего города и мотивировала на это других ярославцев в конкурсе "Ярославль в цвету". Вечная память Галине Трофимовне… Приношу свои соболезнования родным и близким!»,— написал в своем Telegram-канале Артем Молчанов.

Общественное движение «Ярославль 2000» было создано в 1998 году. В 2010 году Галина Никитина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Антон Голицын