В Екатеринбурге ко Дню Победы создадут сайт о героях войны

В Екатеринбурге к 9 мая будет создан сайт с биографиями героев Великой Отечественной войны, родившихся в Свердловске, сообщили на совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (совет неравнодушных горожан).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект «Екатеринбург — город героев» предполагает создание интерактивной карты с информацией о 168 героях Советского Союза и 50 тружениках тыла, родившихся в городе. На карте будут обозначены места их проживания, учебы, работы, пункты подготовки, мемориалы и памятники. На реализацию проекта потребуется 650—800 тыс. руб.

Кроме того, планируется назвать именами героев автобусы, трамваи и троллейбусы, в салонах которых будут транслироваться аудиоролики о ветеранах.

Празднование Дня Победы начнется 8 мая с представления в Историческом сквере. На Плотинке будет установлен павильон «Театра Великой войны», где будут показывать иммерсивные представления. В сам праздник 9 мая на площади 1905 года пройдет парад войск. В этом году количество зрительских трибун вдвое увеличат до 3000.

Проведение «Бессмертного полка» пока остается под вопросом, решение будет принято федеральным оргкомитетом в конце апреля.

Полина Щуцкая