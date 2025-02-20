Вратарь Даниил Исаев вернулся в состав «Локомотива»

Голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев вернулся в состав. Об этом сообщают соцсети клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Отмечается, что Исаев пока будет запасным вратарем. В матче 20 февраля с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» защищать ворота «Локомотива» будет Алексей Мельничук, заменяющий Исаева в последний месяц.

Напомним, что Даниил Исаев получил травму в ходе игры с московским «Спартаком» 10 января. Он находился в списке травмированных, а с 10 февраля приступил к тренировкам.

Алла Чижова