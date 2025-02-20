«Российский экологический оператор» получит 49% уставного капитала АО «Экология»

ППК «Российский экологический оператор» будет иметь 49% в уставном капитале АО «Экология», являющегося региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). О принятом решении сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В регионе прошло совещание по теме проведения мусорной реформы с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. До конца текущего года регоператор закупит до 100 мусоровозов. В дальнейшем будут созданы собственные мощности для этой инфраструктуры.

Из областного бюджета выделят более 700 млн руб. для закупки контейнерных площадок. Также региональные власти собираются в течение пяти лет построить семь новых комплексных объектов по утилизации, сортировке и переработке мусора. Для этого будет привлечено федеральное финансирование.

Андрей Сазонов