Центр Ярославля перекроют второго марта из-за Масленицы
В центре Ярославля 2 марта будут временно перекрыты дороги из-за празднования Масленицы. Ограничения вступят в силу с 6 утра и продлятся до 22 часов вечера.
Фото: мэрия Ярославля
Приказ о перекрытии дорог подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. Ограничения связаны с программой праздничных мероприятий «Главная Масленица страны. Ярославль — 2025».
Движение транспорта будет перекрыто на следующих улицах и участках: Которосльная набережная, Кирова, Нахимсона, проезд от Нахимсона до улицы Кирова, Подзеленье, площадь Челюскинцев, Советская, Советская площадь, Советский переулок, Народный переулок и Волжская набережная (средний ярус).
Полная программа масленичных гуляний в Ярославле, а также вся актуальная информация размещены на официальном сайте ярославсской Масленицы «масленица76.рф».