Цены и дисконт на ростовскую недвижимость в январе 2025
В новом исследовании эксперты Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера рассказали о ситуации на рынке ростовской жилой недвижимости, ценах на новостройки и вторичку в РФ, а также о том, что ждет южный рынок в ближайшем будущем.
Фото: предоставлено ПАО Сбербанк
Как с декабря изменилась стоимость первичной недвижимости
Согласно данным Центра финансовой аналитики Сбера о заключенных ипотечных сделках, в январе цены на первичном рынке продолжили расти: средняя стоимость кв. м по стране увеличилась на 0,4% и составила 171,1 тыс. руб. В предыдущие месяцы эксперты также фиксировали рост: в октябре цены выросли на 0,4%, в ноябре – на 0,3%, в декабре – еще на 0,3%.
В Ростовской области уровень роста цен остался на среднероссийском – в январе цены увеличились на 0,4%. Стоимость квадратного метра на Дону ниже российского уровня и составляет 136,2 тыс. руб. Наблюдается различие между ценой кв. м в сделках и объявлениях: на первичном рынке Ростовской области цена предложения больше на 4,3%, а по России – на 11,8%.
Что будет происходить с ценами на первичном рынке?
Цены на первичное жильё продолжают расти, но темпы роста стабилизировались на уровне 0,3-0,4% за месяц, рост за полгода (с июля 2024 по январь 2025) составил менее 1,5%.
Фактически можно говорить о снижении цены квадратного метра в реальном выражении. При этом надо учесть, что расходы застройщиков росли быстрее инфляции (например, зарплаты в строительной отрасли, по данным СберИндекса, выросли в 2024 году на 25%, средневзвешенная ставка кредитования по проектному финансированию, согласно данным Банка России, выросла за 11 месяцев года с 5,9 до 8,8%, а стоимость стройматериалов за тот же период, согласно оценке Минстроя – на 11%).
На фоне стагнации спроса (скорость продаж строящегося жилья шестой месяц подряд ниже 2%) застройщики уже не могут компенсировать ценами рост своих расходов и, возможно, скоро мы увидим снижение стоимости первичного жилья и в номинальном выражении. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки (который показывает степень уверенности продавца) незначительно растёт второй месяц подряд, но остаётся на минимальных уровнях, что косвенно подтверждает возможность скорого снижения цен.
Фото: предоставлено ПАО Сбербанк
Как с декабря изменилась стоимость готовой недвижимости
Данные Центра финансовой аналитики Сбера по статистике ипотечных сделок показали, что в начале 2025 года тенденция медленного роста цен на готовое жилье в России сохраняется: по отношению к декабрю стоимость кв. м выросла на 0,6% и достигла 112,2 тыс. руб. В Ростовской области данный показатель вырос на 1,7%, но в номинальном выражении остается ниже среднероссийского уровня – кв. м стоит 93,3 тыс. руб.
Что будет с ценами на вторичном рынке?
На вторичном рынке помесячная динамика цены предложения и цены сделки продолжает меняться нестабильно, разрыв между ними остается на минимальных уровнях с начала 2022 года. Наблюдается уменьшение спроса даже с учётом сезонного фактора. Всё это создаёт предпосылки для снижения цен на вторичное жильё.
Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«В январе цена квадратного метра на первичном рынке в Ростовской области составила 136,2 тыс. руб., на вторичном – 93,3 тыс. руб. Это ниже, чем в среднем по России. Кредитный портфель банка в финансировании жилищного строительства в регионе за год вырос более чем на 30% и превысил 94 млрд рублей».
ПАО Сбербанк