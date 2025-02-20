В Приморско-Ахтарске отменили режим беспилотной опасности

Глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко сообщил об отмене беспилотной опасности спустя двадцать минут после объявления. «Просим соблюдать меры безопасности»,— написал он в своем Telegram-канале.

Система оповещения сработала в городе вечером 20 февраля. Господин Бондаренко призвал жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится под контролем властей. Также глава муниципалитета призвал при обнаружении БПЛА обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Днем 20 февраля предупреждение об угрозе БПЛА получили жители Краснодара. Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Нурий Бзасежев