В Краснодаре отреставрируют школу в историческом здании начала XX века

В Краснодарском крае началась реставрация исторического здания начала XX века, в котором сейчас находится школа. Строители ремонтируют подвальные помещения, первый этаж, стропильную и водосточную системы. Специалисты также заменят кровлю, восстановят исторические деревянные двери и лестницы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов отметил: «Уже разработана проектная документация для реставрации помещений второго этажа и на фасаде, которые планируют проводить следующим этапом». По его словам, краевые власти намерены сохранить образовательное учреждение.

Контроль за восстановительными работами ведет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. До начала реставрации эксперты исследовали техническое состояние объекта, изучили архивные материалы и выбрали методы реконструкции.

Двухэтажное здание в стиле модерн с элементами неороманской архитектуры построили в 1913 году по проекту Николая Козо-Полянского как доходный дом Армянского церковно-приходского попечительства. С 1915 года внутри объекта находилась третья женская гимназия Любови Зажаевой для девушек 8–16 лет. В конце 1920-х годов здание передали педагогическому техникуму, а с середины 1930-х — средней школе №8. После повреждений в период Великой Отечественной войны строение восстановили в 1947 году.

Анна Гречко