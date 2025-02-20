Депутаты добавили студентам

Тюменская областная дума одобрила увеличение стоимости строительства межуниверситетского кампуса в Тюмени на 4 млрд руб., до 36,6 млрд руб. Представители КПРФ усомнились в том, что в текущей экономической ситуации концессионер в принципе завершит строительство вовремя. Коллеги пояснили им, что стоимость проекта оправдана, а в его реализации они видят «миссионерскую деятельность».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект межвузовского кампуса в Тюмени

Фото: Telegram-канал Александра Моора Проект межвузовского кампуса в Тюмени

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Депутаты Тюменской областной думы одобрили законопроект, согласно которому строительство межвузовского кампуса обойдется в общей сложности в 36,6 млрд руб. Ранее на него рассчитывали потратить 32,4 млрд руб., стоимость проекта, таким образом, увеличилась на 4,18 млрд руб.

Проект Тюменского межуниверситетского кампуса планируют реализовать в два этапа. С 2024 по 2026 год должна быть построена гостиница на 120 мест, а с 2025 по 2028 год — еще четыре гостиницы для учащихся, технопарк, учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, спортивный комплекс, конгресс-центр. Кампус рассчитан на 5 тыс. студентов, его основными направлениями станут «Новые материалы», «Безопасность живых систем (генетика и микробиология)», «Технологический инжиниринг», «Цифровая трансформация». В январе в Тюмени были забиты сваи на месте его строительства. Проект реализуется в рамках договора концессии с компанией «Врата Сибири».

Согласно пояснительной записке к проекту, расчетный размер возмещения, который выплатят концессионеру во время эксплуатации кампуса, увеличился с 8 млрд руб. до 13,1 млрд руб., а стоимость подключения кампуса к инженерным сетям составит 1,1 млрд руб.

В ходе доклада о проекте закона председатель думского комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева («Единая Россия») отметила, что проект актуален не только для жителей Тюмени, но и для выпускников ближайших городов и регионов, которые приезжают учиться в город. По ее словам, рост стоимости проекта обусловлен «объективными экономическими факторами», в частности, ростом ключевой ставки Банка России, ростом оплаты труда и стоимости оборудования.

Отвечая на вопросы депутатов, вице-губернатор Алексей Райдер сообщил, что сейчас из областного бюджета на проект израсходовали уже 730 млн руб. Включение в кассовый план федерального бюджета запланировано на 2025 год, из него ожидают трансферты в размере 2,8–3 млрд руб.

«Финансовая модель сбалансирована так, что в ближайшие два года большая часть финансирования будет из федерального бюджета, а наши обязательства уменьшаются»,— пояснил он.

Депутат от КПРФ Иван Левченко обратил внимание на то, что окончательным владельцем компании «Врата Сибири» является застройщик «Эталон». Он усомнился, сможет ли концессионер сдать проект до 2028 года, учитывая сложное положение строительных компаний. «Мы понимаем, что у нас сейчас происходит на рынке, деньги стали дороже, а строители строят за кредитные средства»,— пояснил он.

Алексей Райдер ответил, что привлечение коммерческого займа — одно из ключевых условий концессионного соглашения. В 2025 году его сумма составит 864 млн руб., а в 2026 году — 2 млрд 130 млн руб. При этом неисполнение обязательств концессионером повлечет либо пересмотр сделки, либо освобождение концендента в лице Тюменской области от обязательств. «Но это маловероятно»,— добавил господин Райдер.

Вице-спикер Тюменской областной думы Галина Резяпова (ЕР) добавила, что в изначальную модель были заложены рамочные показатели, которые выросли после утверждения проектно-сметной документации. «Правительством области принимаются меры для сдерживания роста стоимости проекта в дальнейшем. Оптимизированы решения по планировке и фасадам, технические характеристики по большинству материалов, концессионеру рекомендовано использовать товары и услуги местных производителей, чтобы сократить затраты на логистику»,— рассказала она. По ее словам, заявка на федеральные трансферты уже была направлена.

«Я воспринимаю все решения, которые сегодня касаются развития нашего кампуса как миссионерскую деятельность»,— сказала вице-спикер думы Наталья Шевчик. По ее словам, проект поможет создать среду для студентов, которые будут работать в регионе, отвечать за его судьбу и определять технологический суверенитет страны. «Каждый из нас должен быть просто...» — начала госпожа Шевчик. «Счастлив»,— подсказали ей и зала.

«Да, счастлив, от того, что такой проект зашел в регион и впервые он софинансируется из федерального бюджета»,— завершила она, добавив, что будущее поколение оценит решения, которые были приняты депутатами «здесь и сейчас».

За принятие проекта проголосовали 37 депутатов, один высказался против, еще четыре человека воздержались.

Анна Капустина