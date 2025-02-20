Археологи обсудят с властями Курской области восстановление памятников культуры

Специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обсудят с властями Курской области вопросы восстановления объектов культурного наследия, разрушенных в результате боевых действий. Об этом журналистам рассказала директор Центра спасательной археологи ИИМК РАН Наталья Соловьева.

По словам госпожи Соловьевой, которые приводит ТАСС, на днях центр обсуждал восстановление памятников культуры с врио заместителя председателя правительства Курской области Артемом Демидовым. Подробностей встречи Наталья Соловьева не привела.

В середине января врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что в Курской области из-за атак ВСУ полностью разрушены шесть памятников культуры. В их числе Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь XVII века, «Дворец для любимой» в усадьбе Викторова в Кореневском районе (1900 год), дом Чупилова в Судже (конец XIX века).

Власти региона также составляют Белую книгу объектов культурного наследия Курской области, куда вносят памятники, поврежденные из-за боевых действий. Пока что в нее внесено 43 объекта, включая 6 полностью разрушенных. По состоянию на 12 августа 2024 года в Курской области находится 48 объектов культурного наследия федерального значения, 1146 объектов регионального значения и 50 объектов муниципального значения.

Полина Мотызлевская