Стоимость выборной кампании в Прикамье в 2025 году может вырасти на 26%

В проекте поправок в бюджет Пермского края заложено увеличение расходов по направлению «Проведение выборов и референдумов» на 73,2 млн руб. Как указано в пояснительной записке, речь идет об увеличении расчетного показателя по материальным расходам на организацию и проведение выборов губернатора Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что фактические расходы на проведение последних выборов губернатора Пермского края в 2020 году составили 280,4 млн руб. Таким образом, рост может составить 26%.

В краевом избиркоме увеличение расходов не комментируют. По данным «Ъ-Прикамье», оно связано с инфляционными процессами: за пять лет цены на товары и услуги выросли многократно.

Выборы губернатора Пермского края должны состояться в сентябре 2025 года. В 2026 году должны пройти перевыборы депутатов Законодательного собрания Пермского края, гордумы Перми.