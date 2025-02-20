В Ростове экс-начальника отдела Южного таможенного управления осудят за взятки

Следственный комитет завершил расследование дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления и его подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2020 года по апрель 2023 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, потребовали у подчиненных часть премий на якобы необходимые корпоративные мероприятия. В общей сложности они получили более 523 тыс. руб., которые потратили по своему усмотрению.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Тат Гаспарян