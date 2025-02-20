Власти Тольятти ведут претензионную работу с недобросовестным «Стройсервисом»

В администрации Тольятти прошло заседание коллегии, на котором и. о. руководителя департамента городского хозяйства Михаил Арзамасцев рассказал об итогах выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2030 годы».

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По словам господина Арзамасцева, по разделу программы «Благоустройство общественных территорий Тольятти» работы велись на трех общественных территориях, выполнены в полном объеме на двух из них — набережной Комсомольского района и в дендропарке.

Что касается парка Центрального района, то там работы не завершены, эксплуатировать объект по назначению невозможно. В частности, не установлены световые опоры освещения, не может быть использован в работе автоматический полив, не завершена укладка тротуарной плитки и бордюрного камня.

«С подрядчиком в настоящее время ведется претензионная работа»,— заявил чиновник.

Известно, что подрядчиком является ООО «Стройсервис». В конце 2024 года УФАС по Самарской области включило общество в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Алексей Алексеев