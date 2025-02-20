Владелец танкера «Волгонефть-212» не признает вину в крушении судна

Судовладелец танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, заявил, что не виноват в происшествии. Представитель компании «Кама шиппинг» в ходе заседания по делу об административном правонарушении по иску Новороссийской транспортной прокуратуры указал, что причиной инцидента стал форс-мажор — сильный шторм. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Представитель ответчика считает, что заявителем не доказана вина компании в совершении административного правонарушения. Гибель судна, настаивает фигурант, произошла из-за шторма. Экипаж неоднократно запрашивал разрешение на выход из опасной зоны, однако капитан морского порта Кавказ не выдавал разрешение и не направил судно в убежище из-за большого скопления других кораблей в тот момент.

По заявлению представителя ответчика, компания принимала меры для вывода танкера из зоны шторма, но судно не смогло разгрузиться до ухудшения погодных условий, так как фрахтователь задержал проведение необходимых операций. В качестве доказательства была представлена переписка с заказчиком.

Сторона ответчика попросила суд снизить сумму штрафа, указанного в иске прокуратуры, а также ходатайствовала об объединении в одно производство дел по фактам нахождения в зоне ЧС танкеров «Волгонефть-212» и «Прикамье». Однако прокурор возразил, указав, что каждое несоответствие требованиям классификационных документов относительно сезона плавания в Черном море образует отдельное правонарушение. Суд ходатайство отклонил.

Рассмотрение дела по существу назначено на 27 февраля 2025 года.

Вячеслав Рыжков