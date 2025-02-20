Трое жителей Башкирии пойдут под суд за похищение человека и вымогательство

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех жителей республики. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении человека (п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбое в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия (п.п. «а», «б», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службах республиканского управления СКР и МВД по региону.

По версии следствия, в феврале 2024 года четверо обвиняемых, один из которых был сотрудником полиции, договорились напасть на 24-летнего знакомого, посчитав его причастным к незаконному обороту наркотиков. Потерпевший, по их мнению, не стал бы обращаться в правоохранительные органы. Согласно плану, трое фигурантов подкараулили знакомого возле кафе в селе Субханкулово, насильно посадили его в автомобиль и доставили к сотруднику полиции. Потерпевшего избивали и требовали 1 млн руб. Испугавшись за жизнь и здоровье, потерпевший передал 164 тыс. руб., пообещав отдать оставшуюся часть на следующий день.

Троих предполагаемых преступников задержали, четвертый объявлен в розыск.

После служебной проверки полицейского уволили по отрицательным мотивам.