В Самаре вынесен приговор по делу об убийстве у телефона-автомата 25 лет назад

В Самаре местный житель признан виновным в убийстве, совершенном в 2000 году. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в апреле 2000 года между осужденным и его знакомыми с одной стороны и группой молодых людей с другой стороны произошла ссора из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату.

Между мужчинами произошла драка, в ходе которой злоумышленник ножом нанес удар в грудь мужчине 1979 года рождения. Потерпевший скончался в медицинском учреждении. Кроме того, осужденный ранил ножом брата погибшего.

«Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем-криминалистом, проведения дополнительных опознаний, очных ставок и других следственных действий»,— объяснили в следственном комитете.

Алексей Алексеев