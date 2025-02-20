В Самаре вынесен приговор по делу об убийстве у телефона-автомата 25 лет назад
В Самаре местный житель признан виновным в убийстве, совершенном в 2000 году. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили сегодня в региональном СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в апреле 2000 года между осужденным и его знакомыми с одной стороны и группой молодых людей с другой стороны произошла ссора из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату.
Между мужчинами произошла драка, в ходе которой злоумышленник ножом нанес удар в грудь мужчине 1979 года рождения. Потерпевший скончался в медицинском учреждении. Кроме того, осужденный ранил ножом брата погибшего.
«Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем-криминалистом, проведения дополнительных опознаний, очных ставок и других следственных действий»,— объяснили в следственном комитете.