Нижегородские работодатели назвали гендерные и возрастные требования к персоналу

Половине нижегородских работодателей (50%) не важен пол сотрудника. Еще 35% считают, что для их компании больше подходят мужчины, 24% идеальным исполнителями считают женщин. Такие данные получены во время опроса, проведенного организаторами премии Team Awards.

Оптимальным возрастом сотрудников 21% работодателей считают 30-35 лет. По 18% сказали о возрасте 35-40 и 25-30 лет. Прежде всего в своих сотрудниках работодатели хотят видеть максимальную работоспособность (33%), ответственность (28%) и честность (23%). Еще 21% считают, что их важным навыком сотрудника наличие чувства юмора.

Более трети руководителей (35%) уверены, что подчиненные должны выглядеть опрятно и дорого. Свободу в выборе внешнего вида готовы предоставить 22%. Еще 18% не важно, как выглядит подчиненный.

В первую тройку неприемлемых качеств вошли грубость, любовь к алкоголю и глупость (14-37%).

Андрей Репин