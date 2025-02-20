На Ставрополье женщина незаконно получила материнский капитал

В Георгиевске прокуратура выявила нарушение при выдаче материнского капитала, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жительница Георгиевска через доверенных лиц подала заявление в Социальный фонд республики Северная Осетия-Алания о распоряжении средствами материнского капитала на погашение кредита, который был взят на строительство дома в Чеченской республике. Документы оказались фиктивными, однако 300 тыс. руб. были переведены Социальным фондом на счет кредитной организации.

Георгиевская прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании средств в пользу Социального фонда, требования удовлетворены судом. Решение уже вступило в законную силу.

Евгения Балашова