Краснодарские руководители назвали параметры идеального подчиненного

Только 38% руководителей совсем не обращают внимание на пол сотрудника, при этом 41% уверены, что мужчины больше соответствуют образу идеального подчиненного, тогда как 21% считают идеальным исполнителями женщин, показал опрос* Премии в области построения сильных команд Team Awards.

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Краснодарские руководители назвали оптимальный возраст идеального подчиненного. В равных долях руководители (24%) считают, что наиболее подходящий под это определение сотрудник должен быть в возрасте от 25 до 30 лет и от 30 до 35 лет. При этом количество лет не имеет значение лишь для 21% опрошенных.

Самым важным профессиональным навыком идеального исполнителя у краснодарских руководителей оказалось умение создавать и отлаживать новые процессы в компании — такой ответ выбрали 34% респондентов. В топ-3 важнейших навыков также вошли самостоятельность (28%) и готовность всегда прикрыть собственного руководителя (10%).

Руководителям на работе не хватает чувства юмора (10%) — этот навык вошел в список четырех самых популярных личностных черт идеального подчиненного. Прежде всего боссы из Краснодара хотят видеть в идеальном исполнителе максимальную внимательность (28%), работоспособность (17%) и красноречивость (13%).

Каждый третий руководитель (34%) уверен, что подчиненный должен опрятно и дорого выглядеть. Дать свободу во внешнем виде в рамках приличия готовы 24% опрошенных, еще 17% считают, что подчиненному можно все. Руководители назвали красные флаги сотрудников, которых точно нельзя считать идеальными. В топ-3 вошли глупые (48%), грубые (21%) и мягкие (7%) подчиненные.

«Годом ранее мы проводили схожий опрос среди работающих россиян, чтобы выяснить, каким они видят идеального руководителя. Тогда критерии соискателей к боссу были высокими, в частности, респонденты отмечали больше характеристик идеального руководителя, чем сегодня боссы выбрали для своих подчиненных,— рассказал организатор премии Team Awards, основатель и CEO Support Partners Константин Борисов.— На фоне дефицита кадров в разных областях мы можем увидеть, что исполнители завышают требования к руководителям, поскольку сейчас на рынке труда наблюдается господство соискателей. HR-менеджеры, собственники компаний и начальники отделов, напротив, стремятся выбрать наиболее базовые характеристики для исполнителей в надежде на то, что в ходе совместной работы их удастся чему-то научить или адаптировать с личностной точки зрения».