В Красноярске арестовали экс-полицейского за взятку двухэтажным домом из кедра

Суд отправил в СИЗО бывшего начальника отделения следственной части ГУ МВД России по Красноярскому краю, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет заключения). Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), не называя фамилии экс-полицейского. По данным источников, речь идет о подполковнике Романе Андрийчуке, который два с половиной года назад уволился из органов по выслуге лет.

Основанием для ареста подполковника послужили материалы красноярского УФСБ России. Изложенные в них события произошли в 2021–2022 годах. Тогда Роман Андрийчук расследовал дело о незаконных рубках леса в Иланском районе, ущерб от которых составил более 182 млн руб. Организатору нелегального бизнеса, который приобрел спецтехнику, нанял бригаду лесорубов и водителей, предъявили обвинение по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

«Сотрудник полиции, действуя из корыстных побуждений, договорился с предпринимателем о совершении незаконных следственных и процессуальных действий в его пользу в виде уменьшения размера ущерба до 110 млн руб. За это лесозаготовитель должен был построить за свой счет для полицейского дом из кедра на его участке в Емельяновском районе»,— говорится в сообщении ведомства.

Материалы и услуги строителей обошлись лесозаготовителю в 2 млн руб. В последующем он сам был осужден, с него взыскан ущерб в размере около 110 млн руб.

Константин Воронов, Новосибирск