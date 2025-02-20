В Перми арестовано имущество автодилера на 88 млн рублей за неуплату таможенных платежей

Таможенный орган наложил арест на имущество участника внешнеэкономической деятельности, занимающегося ввозом автомобилей из зарубежных стан. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры. Решение было принято в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по уплате таможенных платежей. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Ливерпуль», выкупившее пермский бизнес немецких дилеров Mercedes-Benz, требует признать уведомления таможни о неуплате таможенных платежей на 88,7 млн руб. недействительными.

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По данным пресс-службы ведомства, в целях уплаты образовавшейся задолженности прокуратура санкционировала решение таможенного органа о наложении ареста на транспортные средства организации общей стоимостью более 60 млн руб. «Благодаря принятым мерам, имеющаяся задолженность у организации погашена в полном объеме», - подчеркнули в ведомстве.

В начале месяца «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Ливерпуль», выкупившее недавно пермский бизнес немецких дилеров Mercedes-Benz, обратилось в краевой арбитражный суд с заявлением к Пермской таможне. Заявитель требует признать недействительными два уведомления ведомства о неуплате в срок таможенных платежей на сумму 88,7 млн руб. В ООО считают, что платежи были начислены безосновательно, а таможня требует документы, которые невозможно получить, игнорируя введенную схему параллельного импорта. При этом компания не смогла добиться обеспечительных мер в виде приостановления действия уведомлений и запрета на арест имущества ООО. Заседание по делу состоится 25 февраля.

Пермское ООО «Ливерпуль», зарегистрированное в 2019 году, выкупило у уходящих из России немецких бизнесменов из компании Sostmeier салон грузовых авто Mercedes-Benz «Евротрак Пермь» в поселке Ферма, а затем автоцентр по продаже легковых Mercedes-Benz вблизи аэропорта Пермь («Савино-МБ»). Обществом руководят генеральный директор Кирилл Кордон и директор по развитию Артем Андрущенко. Единственным владельцем ООО выступает господин Кордон. Выручка ООО «Ливерпуль» за 2023 год составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 580 млн руб.