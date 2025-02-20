В Ижевске два экс-сотрудника акционерного общества осуждены за коммерческий подкуп

В Ижевске суд признал виновными двух бывших начальников подразделений акционерного общества в получении коммерческого подкупа. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, они были осуждены по ч.7 ст. 204 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с марта по октябрь 2022 года подсудимые, занимая свои должности, вступили во внеслужебные отношения с руководителем коммерческой организации, занимающейся ремонтом нефтяных скважин. За содействие в заключении дополнительного соглашения, неприменение штрафных санкций и ускорение оплаты по договору они получили 600 тыс. руб.

Суд назначил обоим осужденным 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, штраф в размере 600 тыс. руб. и конфискацию имущества.