В Татарстане «Почта России» не будет работать 23 февраля

Отделения «Почты России» в Татарстане будут закрыты 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Исключение составят только те подразделения, где есть пункты выдачи заказов. Почтальоны также не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

22 февраля почтовые отделения закроются на час раньше. Пенсии и пособия доставят по обычному расписанию.

«Почта России» вернется к обычному графику работы с 24 февраля.

Дарья Сайфиева