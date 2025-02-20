В Татарстане «Почта России» не будет работать 23 февраля
Отделения «Почты России» в Татарстане будут закрыты 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Исключение составят только те подразделения, где есть пункты выдачи заказов. Почтальоны также не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.
22 февраля почтовые отделения закроются на час раньше. Пенсии и пособия доставят по обычному расписанию.
«Почта России» вернется к обычному графику работы с 24 февраля.