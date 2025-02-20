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В Татарстане «Почта России» не будет работать 23 февраля

Отделения «Почты России» в Татарстане будут закрыты 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Исключение составят только те подразделения, где есть пункты выдачи заказов. Почтальоны также не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

22 февраля почтовые отделения закроются на час раньше. Пенсии и пособия доставят по обычному расписанию.

«Почта России» вернется к обычному графику работы с 24 февраля.

Дарья Сайфиева

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