В Новороссийске повар-стажер подозревается в краже

Житель Новороссийска попал под подозрение в хищении из кассы общепита, где он проходил стажировку, 65 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С сообщением о пропаже денежных средств в размере 65 тыс. руб. в дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился директор организации общественного питания. В результате проверки подозрение пало на 27-летнего повара, который проходил в кафе стажировку.

Полицейские проверили кассовый аппарат, в котором хранились похищенные деньги и установили, что он не был взломан. Осмотр места происшествия, изучение записи камер видеонаблюдения привели к задержанию подозреваемого. Им оказался повар, который проходил стажировку.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В случае доказательства вины 27-летнему стажеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Алена Воробьева