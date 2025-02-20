В Челябинске проверили деятельность трех спа-салонов

Челябинские полицейские совместно с бойцами ОМОНа Росгвардии проверили деятельность трех городских спа-салонов: двух на улице Королева и одного на улице Энгельса. С жалобами о возможных нарушениях закона в заведениях обращались жители соседних домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники правоохранительных органов детально изучили документацию салонов и осмотрели помещения, привлекая служебных собак. Посетителей и работников заведений, в том числе 18 челябинок, доставили в отдел полиции. Там их опросили на предмет возможных нарушений закона и предупредили об ответственности за подобные действия.

Виталина Ярховска