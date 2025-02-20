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В Сочи направят 10 млн рублей на реализацию молодежных проектов

В 2025 году в Сочи на реализацию 12 инициативных молодежных проектов выделят 10 млн руб. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Средства направят на создание новых пространств в Центральном доме молодежи и клубах в микрорайонах, закупку мультимедийного оборудования и модернизацию площадок. На форумной территории «Мы — опора Родины» специалисты возведут новые локации для круглогодичных мероприятий.

На конкурсный отбор сочинцы подали 30 заявок. Победителями стали проекты студентов, участников добровольческих, патриотических и творческих объединений. Все инициативы реализуют до конца 2025 года.

Мария Удовик

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