В больницах Курганской области введен масочный режим

В медицинских учреждениях Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ ввели масочный режим. Также разграничили поток пациентов и усилили дезинфекционный режим, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

За эту неделю по сравнению с прошлой заболеваемость ОРВИ выросла на 12,1% (52,5 на 10 тыс. населения). Выявлено с начала регистрации 50 случаев гриппа: 42 — гриппа А, еще восемь — гриппа В у непривитых лиц. Вакцинировано от этой болезни 50% жителей региона. Распространенность респираторных инфекций сохраняется ниже пороговых значений во всех возрастных группах. Роспотребнадзор для профилактики рекомендовал школам каждое утро выявлять детей с признаками заболевания. Приостановить учебный процесс возможно при отсутствии на уроках по причине заражения гриппом или ОРВИ от 20% детей.

Виталина Ярховска