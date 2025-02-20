Путин призвал сделать уголовное правосудие гуманнее

Президент Владимир Путин отметил необходимость дальнейшей гуманизации уголовного правосудия и практики его применения в России. Об этом он заявил во время выступления на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России.

«Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тыс. граждан, и почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля). По его словам, лишение свободы назначено было лишь трети осужденным. В отношении остального 71% граждан, отметил Владимир Путин, были приняты альтернативные меры наказания.

Он подчеркнул, что отсрочка ограничения свободы для беременных, а также родителей с детьми до 14 лет, способствует большей гуманности в судебной практике. В том числе немедленное исполнение постановлений об освобождении осужденных из-за болезни является важным шагом в этом направлении, добавил президент.

Закон об отсрочке матерям и отцам детей до 14 лет Владимир Путин подписал в конце октября 2024 года. Отсрочка для отцов предоставляется только в том случае, если они являются единственным родителем ребенка

Подробнее о реформах в системе исполнения наказаний — в материале «Ъ» «Беременным и отцам дадут отсрочку».