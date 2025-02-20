Нижегородский лингвистический университет открыл в Эфиопии центр русского языка

Центр русского языка в Эфиопии открыл Нижегородский государственный лингвистический университет (НГЛУ). По данным вуза, центр открыт в столице страны Аддис-Абебе при поддержке федерального министерства науки и высшего образования и Россотрудничества.

На площадке центра планируете реализовать программы обучения русскому языку для различных категорий граждан. Это, в частности, будут программы для школьников и студентов. Также в центре смогут заниматься эфиопские преподаватели русского языка.

Андрей Репин