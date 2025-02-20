На Дону компании бытового обслуживания заработали более 100 млрд рублей

В Ростовской области за прошлый год предприятия бытового обслуживания выручили более 100 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на директора департамента потребительского рынка региона Алексея Панкратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Панкратов отметил, что в Ростовской области услуги бытового характера населению оказывают более 13 тыс. предприятий, которые обеспечивают работу около 48 тыс. специалистам. «По сравнению с прошлым годом, сеть предприятий увеличилась на 5%, а количество работников — на 11%», — подчеркнул директор департамента.

Наибольший удельный вес в объеме услуг занимает техобслуживание и ремонт транспортных средств — 42%, строительство и ремонт жилья — 26%, а также парикмахерские и косметические услуги — 11%. Заместитель директора департамента потребрынка Виктор Сахранов подчеркнул, что эти три направления составляют 80% оборота отрасли. Также часто положительную динамику показывают фотоуслуги, ремонт бытовой техники и пошив швейных изделий.

Снежана Стодольская