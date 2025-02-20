Двух жителей КЧР осудят за сбыт наркотиков и взятку полицейским

В КЧР перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный оборот наркотиков и даче взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Карачаево-Черкессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчины обвиняются по ч.3 ст.30 и пункту «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере) и пункту «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконное бездействие).

Следствием установлено, что обвиняемые организовали выращивание конопли для дальнейшей реализации. 16 августа сотрудники управления по борьбе с наркотиками МВД по Карачаево-Черкесии пресекли их деятельность и изъяли наркотики.

Один из мужчин пытался избежать ответственности, передав оперуполномоченному полиции взятку в размере 200 тыс. руб., после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Евгения Балашова