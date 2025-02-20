Виновников гибели тольяттинской альпинистки Анастасии Жигулиной отправили в колонии

Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор по делу о гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе, среди которых была тольяттинка Анастасия Жигулина. Рассмотрение дела длилось более двух лет в связи с нахождением всех участников судопроизводства в разных частях России, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 23 сентября 2021 года организатор восхождения и четверо гидов, нарушая требования безопасности и игнорируя неблагоприятные погодные условия, приняли решение о восхождении с группой из 16 человек.

На высоте более 5000 метров над уровнем моря одной из участниц восхождения стало плохо. Один из гидов отправился сопровождать ее к началу маршрута, остальные же, несмотря на ухудшение погоды, продолжили маршрут на западную вершину Эльбруса. В итоге пятеро туристов погибли, а девять получили различные травмы.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В итоге организатору восхождения Алимову назначено наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы, гиду Никифорову — 3 года 6 месяцев, гиду Чуйкову — 3 года 2 месяца. Все они отправятся в колонии общего режима. Им также запрещено заниматься туристской деятельностью с оказанием услуг сроком на 2 года.

Уголовные дела еще двух гидов выделены в отдельное производство.

Алексей Алексеев