В Уфе задержали подозреваемого в распространении наркотиков

В Уфе арестован 33-летний фигурант уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.

Сотрудники ДПС на Заречной улице в Уфе остановили автомобиль Omoda для проверки документов. Подозрение полицейских вызвало нервное состояние водителя. При досмотре автомобиля в присутствии свидетелей было обнаружено 100 свертков с белым порошкообразным веществом и 216 полимерных пакетиков. Экспертиза установила, что уфимец перевозил около 920 г мефедрона и около 23 г конопли.

Майя Иванова