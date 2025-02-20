С трех бывших сотрудников «Уфаводоканала» взыскали 4,9 млн рублей

Октябрьский райсуд Уфы постановил взыскать 4,9 млн руб. с трех бывших сотрудников ГУП «Уфаводоканал» за возмещение материального ущерба, причиненного преступлением. Мария Фролова и Марина Мезенцева солидарно должны выплатить 3,5 млн руб., еще 1,3 млн руб. — Марина Мезенцева с Альфиром Зиянгировым. Иск подавал прокурор Башкирии, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Башкирии, в 2021 году Марина Мезенцева предложила коллегам за взятку помогать владельцам узаконивать самовольное подключение домов к центральному водоснабжению. При согласии абонентов она передавала часть полученных денег Марии Фроловой и Альфиру Зиянгирову, которые без проверки составляли документы, подтверждающие соответствие подключения технической документации. С марта по сентябрь 2021 года начальники отделов скрыли факт самовольного подключения холодного водоснабжения в 40 частных домах. Общий ущерб ГУП составил 4,9 млн руб.

Марину Мезенцеву признали виновной в подстрекательстве и пособничестве в преступлении (ч. 4, 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ее приговорили к одному году и четырем месяцам в колонии-поселении, но от наказания освободили, зачтя в срок время нахождения под стражей. Она признала вину.

Альфира Зиянгирова и Марию Фролову признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Первого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а вторую — к одному году и трем месяцам в колонии-поселении. От наказания Марию Фролову освободили, зачтя в срок наказания, в частности, время нахождения под арестом.

Венера Хисамова