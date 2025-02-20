Суд в Петербурге арестовал сотрудника военкомата, «продававшего» должности на СВО

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 30 марта начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу одного из военкоматов Красносельского района Ярослава Паламарчука. Согласно материалам дела, фигурант за взятки направлял проходящих отбор на военную службу на должности, не предусматривающие «прямого контакта с противником» или нахождения на линии боевого соприкосновения при участии в СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) города.

По версии следствия, Паламарчук, с 5 августа 2024 года находясь на указанном посту, за взятку в 600 тыс. рублей «поспособствовал» назначению некого С. на должность начальника радиостанции.

«Паламарчук, по договоренности с неустановленным должностным лицом определенной войсковой части, оформил фиктивное отношение, послужившее основанием для направления С. в названную воинскую часть»,— пояснили в ОПС.

После того, как С. поступил на службу и получил единовременную выплату, он перевел указанную сумму на счет Паламарчука, добавили в пресс-службе судов.

«Аналогичным образом он получил денежные средства от еще пяти лиц в сумме 1 619 000 рублей, а всего 2 219 000 рублей»,— сообщили в ОПС.

Кроме того, отмечается, что летом 2024 года Паламарчук якобы также предложил своему знакомому Орденко выступить посредником в получении им взяток по указанной схеме. Орденко, выяснило следствие, находил желающих прибыть в информационный пункт и впоследствии за взятку отбывать на должности, не предполагающие службы на передовой. Таким образом были найдены два человека, которые передали Орденко и Паламарчуку по 600 тыс. рублей, добавили в ОПС.

Ярослав Паламарчук был задержан 18 февраля, в тот же день ему было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). В ОПС подчеркнули, что фигурант вину не признал и просил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге арестован экс-помощник военкома по делу о выплатах контрактникам.

Дарья Астанина