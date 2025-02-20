Самарскую область посетит премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

Скоро состоится визит в Самарскую область премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом делегация региона тоже посетит Республику Беларусь.

Самарская область обладает опытом в производстве и внедрении беспилотных авиационных систем: в сфере агродронов для сельского хозяйства, мониторинга в различных направлениях, для доставки грузов и т. п. С Белоруссией будут развивать двустороннее сотрудничество в этом направлении.

Ан