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Самарскую область посетит премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

Скоро состоится визит в Самарскую область премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом делегация региона тоже посетит Республику Беларусь.

Самарская область обладает опытом в производстве и внедрении беспилотных авиационных систем: в сфере агродронов для сельского хозяйства, мониторинга в различных направлениях, для доставки грузов и т. п. С Белоруссией будут развивать двустороннее сотрудничество в этом направлении.

Ан