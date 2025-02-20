Начальника миграционного отдела полиции в Копейске оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Копейску Анастасии Литвиновой об изменении меры пресечения. Обвиняемая в получении взяток пробудет в СИЗО до 30 марта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Защитник просил суд избрать в отношении Анастасии Литвиновой меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако постановление Копейского городского суда от 12 февраля о помещении фигурантки под стражу оставили без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Анастасию Литвинову задержали сотрудники УФСБ России по региону в конце января. Ее обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). По версии следствия, в 2023 году начальнице через посредника передали 15 тыс. руб. от иностранца за быстрое оформление гражданства России.

Виталина Ярховска