Госзаказ пошел по кругу

Суд признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), отменившее закупку по развитию системы аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» (АПК) в Краснодарском крае на 1,2 млрд руб. Этот контракт на развитие платформы на Черноморском побережье должен был получить «Мегафон», но решение об определении поставщика ФАС отменила по жалобе другого крупнейшего российского оператора связи — «Ростелекома». Антимонопольное ведомство намерено продолжить добиваться отмены данной закупки в вышестоящих судах.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение центрального аппарата ФАС, который отменил результаты открытого конкурса на право заключения госконтракта на создание центров оперативного реагирования АПК «Безопасный город» в муниципалитетах Кубани с их интеграцией в уже имеющуюся региональную платформу. Стоимость закупки — 1,2 млрд руб. Контракт должен был отойти «Мегафону». Но ФАС заставила отменить результаты торгов со ссылкой на нарушения при их проведении. Однако суд посчитал выводы ведомства необоснованными. Постановление опубликовано в арбитражной картотеке.

Закупку оборудования и программного обеспечения, а также строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в октябре провело ГКУ «Безопасный регион», подведомственное региональному министерству ГО и ЧС. ГКУ строит в регионе эту систему на основании решения правительства РФ. АПК интегрирует в единую сеть множество систем безопасности и предупреждения угроз, ранее работавших по линиям МВД, МЧС, лесоохраны, муниципалитетов и других ведомств.

В минувшем году был завершен первый этап внедрения системы: к ней были подключены Краснодар и Сочи. Генподрядчиком по этому этапу был «Мегафон». Цель данной закупки — развернуть систему в следующих восьми муниципалитетах Кубани — Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, Ейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском и Туапсинском районах.

Единственным участником торгов стал «Мегафон», и конкурсная комиссия снова приняла решение о заключении контракта с ним.

Однако другой крупнейший оператор связи «Ростелеком» заявил, что заказчик установленными условиями конкурса ограничил конкуренцию, в том числе, незаконно объединил работы в разных муниципалитетах в один лот, предъявил к потенциальному исполнителю необоснованные требования о наличии лицензий ФСТЭК и ФСБ, а к оборудованию — требования по характеристикам, сужающим круг потенциальных участников. ФАС пришла к выводу, что формирование закупки на выполнение работ в восьми муниципалитетах приводит к увеличению их ЧЬЕГО? объема, а в конечном итоге — цены госконтракта. Антимонопольное ведомство обязало госучреждение отменить протокол определения поставщика.

Обжалуя решение антимонопольного органа в суде, ГКУ указало, что техническое задание не может дробиться на отдельные лоты для каждого муниципалитета, так как муниципальные элементы системы технологически связаны. Кроме того, если в каком-то из них произойдут проблемы с исполнением контракта, под угрозу будет поставлена работоспособность других элементов. С этим АС Москвы согласился. Также он признал законным требование к исполнителю о наличии у него лицензий. Помимо этого, суд указал, что «Ростелеком» в торгах не участвовал, поэтому его права результатами конкурса нарушены не были.

В пресс-службе ФАС «Ъ-Кубань» рассказали, что антимонопольное ведомство намерено обжаловать указанное решение суда.

В пресс-службе «Ростелекома» «Ъ-Кубань» ответили: «Мы считаем обоснованными вопросы ФАС к проведенной закупке. Детали судебных процессов традиционно не комментируем до их окончания».

Михаил Волкодав