Удмуртия экспортировала 156 тонн семян в начале 2025 года

С 1 января по 20 февраля из Удмуртии было вывезено 156 т семян льна, клевера и вики в Белоруссию и Корею. Как сообщает управление Россельхознадзора по республике, за аналогичный период 2024 года экспорт данной продукции не осуществлялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

18 февраля специалисты управления проконтролировали отправку 22 т семян вики для переработки в Белоруссию. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов. На основании заключения о фитосанитарном состоянии собственнику продукции был выдан сертификат.