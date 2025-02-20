Кремль анонсировал новый международный телефонный разговор Путина

У президента Владимира Путина сегодня, 20 февраля, запланирован телефонный международный разговор, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что речь идет о второй половине дня.

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня»,— заявил господин Песков во время пресс-кола. Другие детали пресс-секретарь не привел.

Предыдущий международный разговор у президента России состоялся 12 февраля. Тогда Владимир Путин поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Стороны также договорись о встрече высокопоставленных делегаций России и США. Она состоялась 18 февраля в Эр-Рияде.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Со сдержанным оптимизмом»