Прикамье вошло в топ-20 регионов по качеству обратной связи населению

По итогам прошлого года Пермский край вошел в список лучших регионов по внедрению Платформы обратной связи (ПОС). Как сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на минцифры РФ, Прикамье заняло 19 место из 20. Субъекты оценивались по 23 показателям, в том числе учитывалась активность внедрения ПОС в регионе, своевременность и качество решения проблем, а также уровень удовлетворенности ответами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, в 2024 году на ПОС поступило почти 37 тыс. обращений от жителей региона. Наибольшее количество из них касалось вопросов медицины, записи к врачу, содержания автомобильных дорог и благоустройства. Всего в прошлом году было завершено 35,5 тыс. обращений.

Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на портале «Госуслуги», приложение, а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения по различным вопросам, участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. ПОС реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.